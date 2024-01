VÍDEO: Terminal de Ônibus Parque Dom Pedro II tem lixo e ratos nas plataformas, registram os passageiros

Em uma das lixeiras, é possível ver ao menos quatro roedores, de acordo com vídeo feito neste sábado (06)

ADAMO BAZANI

Colaborou Guilherme Strabelli

Lixo nas plataformas e ratos. Esta é a realidade que tem de ser enfrentada por passageiros e trabalhadores dos transportes no Terminal Parque Dom Pedro II, o mais movimentado do sistema de ônibus da capital paulista, que fica no centro da cidade.

Os relatos são antigos e, neste sábado, 06 de janeiro de 2024, usuários registraram a cena em vídeo.

Uma lixeira de umas das plataformas tinha ao menos quatro roedores que “faziam a festa” no local.

Havia três ratos do lado de fora e um dentro da lixeira. O lixo estava espalhado ao redor, bem perto de uma cabine de fiscalização de linhas de ônibus.

A situação de abandono dos terminais de ônibus da cidade de São Paulo foi constatado pelo TCM (Tribunal de Contas do Município) que fez no fim de novembro de 2023, auditorias presenciais em todos os 32 terminais de ônibus de responsabilidade do município, tanto os de operação pública como os concedidos à iniciativa privada. Todos tinham algum tipo de problema e as más condições de higiene e limpeza foi um dos principais apontamentos.

O Terminal Parque Dom Pedro II pertence ao chamado Bloco Leste, que ainda não foi concedido.

Uma licitação chegou a ser lançada no ano passado, mas foi suspensa para mudança de edital.

A prefeitura quer incluir o Terminal Parque Dom Pedro II numa PPP (Parceira Público Privada) que prevê a revitalização da área onde está inserido, uma das mais degradadas da cidade.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo sistema de ônibus da cidade

Veja a composição dos Blocos de Terminais:

BLOCO LESTE: Terminais Antônio Estevão de Carvalho, Aricanduva, Cidade Tiradentes, Itaquera II, Mercado, Parque Dom Pedro II, Penha, Sacomã, São Miguel, Sapopemba, Vila Carrão e Vila Prudente, bem como as Estações do Expresso Tiradentes. (vai ter licitação).

BLOCO NOROESTE: correspondente aos TERMINAIS Amaral Gurgel, Campo Limpo, Casa Verde, Jardim Britânia, Lapa, Pinheiros, Pirituba, Princesa Isabel e Vila Nova Cachoeirinha, bem como os PONTOS DE PARADA (Concedido para a SPE SP Terminais Noroeste S/A, liderada pela Socicam, por R$ 1,8 bilhão)

BLOCO SUL: correspondente aos TERMINAIS Água Espraiada, Bandeira, Capelinha, Grajaú, Guarapiranga, Jardim Ângela, João Dias, Parelheiros, Santo Amaro e Varginha. (Concedido para a SPE São Paulo Sul S.A, liderada pela Egypt Engenharia, por R$ 2,2 bilhões).

