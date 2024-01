Rio de Janeiro proíbe motoristas de aplicativo de realizarem cobrança adicional pelo uso do ar-condicionado

Medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, 8 de janeiro

GUILHERME STRABELLI

O governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Defesa do Consumidor, proibiu os motoristas de aplicativo de realizarem cobranças adicionais de valores pelo uso do ar-condicionado. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024.

A resolução estabelece normas sobre o uso do equipamento durante as viagens, determinando que as plataformas deverão fornecer “informação clara e precisa” sobre o uso do ar-condicionado ao cliente no momento da contratação do serviço.

“Fica vedada, por ser prática abusiva, a cobrança de valor adicional pela utilização de ar-condicionado automotivo sem a expressa previsão contratual”, diz o decreto.

No período de adaptação, “todos os veículos prestadores de serviço deverão circular com ar-condicionado ligado, sem cobrança de valores extras […] independentemente da categoria do serviço contratado”.

A resolução estabelece que os veículos cujos os ar-condicionado não estiverem funcionando deverão ter operação suspensa temporariamente pelas plataformas até a adequação das informações ao consumidor ou até o equipamento ser reparado.

Ainda de acordo com a resolução, o descumprimento das normas implicará a sanções por parte das autoridades.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte