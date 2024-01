New Way, do Uruguai, compra Vissta Buss 400 da Busscar

ADAMO BAZANI

A empresa de Turismo New Way, com sede em Montevidéu, no Uruguai, adquiriu no mês de janeiro de 2023 um novo Vissta Buss 400 da Busscar.

A Busscar informou nesta segunda-feira, 08 de janeiro de 2024.

O veículo foi montado em chassi Volvo B430R 6×2 e foi equipado com 46 poltronas Class Leito Turismo, com apoio para pernas, braços e pés.

Ar-condicionado, sanitário, geladeira, monitores com TV digital, comando individual de som e tomada USB em todas as poltronas são alguns dos equipamentos para o conforto dos usuários do Vissta Buss 400.

A poltrona do motorista conta com amortecedor pneumático e apoio de cabeça, além do aparelho multimídia touchscreen no painel.

O ônibus dispõe de câmbio automático estilo joystick, motor eletrônico e sistema bloqueador de porta, impedindo que o veículo arranque com as portas abertas ou que a porta de serviço seja aberta em uma velocidade acima de 5km/h.

O diretor comercial da Busscar, Paulo Corso, disse que é o segundo ônibus da Busscar adquirido pela New Way.

Já o gerente de exportação da Busscar, Fabien Accariès, destaca o espaço conquistado no mercado internacional.

