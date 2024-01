Linha 7-Rubi da CPTM é afetada por alagamento na tarde desta segunda (08)

Operação foi prejudicada entre as estações Várzea Grande e Jundiaí das 17h37 às 17h31

ARTHUR FERRARI

Os passageiros da linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) enfrentam dificuldades na volta para casa nesta segunda-feira, 08 de janeiro de 2024, após fortes chuvas atingirem a região metropolitana de São Paulo.

Um alagamento entre as estações Várzea Grande e Jundiaí impossibilita a circulação das composições no trecho.

O Diário do Transporte procurou a CPTM.

Nota da CPTM:

“A circulação de trens da Linha 7-Rubi da CPTM entrou em processo de normalização por volta das 17h47.

Na tarde desta segunda-feira (08/01), entre 17h27 e 17h47, foram identificados pontos de alagamentos entre as estações Várzea Paulista e Jundiaí devido às fortes chuvas na Região Metropolitana de São Paulo, fazendo com que a circulação no trecho ficasse interrompida neste período.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte