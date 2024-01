Itajaí (SC) registra mais de 14 mil viagens com patinetes elétricos desde implantação do sistema de mobilidade em 2022

Atualmente, cidade conta com mais de 330 veículos em 65 estações

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Desde 21 de dezembro de 2023, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Itajaí, em Santa Catarina, tem ampliado as opções de transporte alternativo no município.

Foram disponibilizados mais de 330 patinetes elétricos em 65 estações, espalhadas por diversos bairros, assim como na região central, de forma a incentivar a mobilidade sustentável.

De acordo com a administração pública, já foram registradas mais de 14 mil viagens com os veículos desde 2022, ano em que o projeto foi implantado.

A operação dos patinetes é gerenciada pela empresa Jet Scooter Sharing. Os equipamentos contam com indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna e monitoramento por GPS.

Interessados em utilizar os patinetes devem baixar o aplicativo “Jet”, disponível para iOS e Android, e nele efetuar o pagamento por Pix ou cartão de crédito.

O preço varia entre R$ 1,00 e R$ 0,60 por minuto durante a corrida, a depender do horário do dia.

A devolução dos veículos pode ser feita em qualquer ponto da cidade, dentro da área demarcada no app. Ao fim do uso, é necessário registrar uma foto do veículo.

Itajaí conta também com outros 100 patinetes em 10 estações, gerenciados pela empresa Adventure Mobi, com valor estabelecido de R$ 2,00 para desbloqueio do equipamento e R$ 0,50 por minuto.

