Fechamento da Avenida São João para carros e ônibus aos domingos: Prefeitura de SP lança consulta pública

No próximo dia 21, a Prefeitura realizará um projeto-piloto do Programa Ruas Abertas na Avenida São João, entre o Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e o Largo do Paissandu

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Paulo abriu nesta segunda-feira, 08 de janeiro de 2024, uma consulta pública para receber sugestões sobre a possibilidade incluir a Avenida São João, no centro da cidade, no Programa Ruas Abertas.

A proposta é que um trecho da via seja fechada para carros e ônibus aos domingos e feriados entre o Largo do Paiçandu (via com acesso ao Vale do Anhangabaú) e a Rua Helvétia (via com acesso ao Elevado Presidente João Goulart – Minhocão), o que representa aproximadamente uma extensão de 1,5 quilômetro da via.

As sugestões podem ser enviadas até o dia 08 de fevereiro de 2024 pelo seguinte link: https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/273

No domingo, 21 de janeiro de 2024, a prefeitura vai realizar um projeto-piloto do Programa Ruas Abertas na Avenida São João, entre o Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e o Largo do Paissandu.

Segundo a administração municipal, para a implantação do Programas Ruas Abertas São João, o cruzamento na maior parte das vias que cortam a Avenida São João, com exceção das Avenidas Ipiranga e Duque de Caxias, seria interrompido para o fluxo de veículos durante o período de uso dos pedestres. Já nos quarteirões entre o Largo do Arouche e a Rua Ana Cintra, a circulação de veículos seria autorizada em apenas uma das faixas, permitindo o acesso às garagens e estacionamentos.

A prefeitura diz que após 08 de fevereiro, quando terminal a consulta pública, vai fazer uma análise das sugestões para decidir se o fechamento da Avenida São João para veículos aos domingos e feriados se torne uma medida permanente.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes