Chuva atrapalha deslocamentos e causa desvios em diversas linhas de ônibus em São Paulo na tarde desta segunda (08)

Há interferências na região do Jabaquara, Ibirapuera, Vila Clementino e Indianópolis

YURI SENA

Por volta das 15h desta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, as intensas chuvas impactaram algumas linhas do transporte público em São Paulo. Na região próxima à Vila Clementino, especificamente na interseção da Rua Borges Lagoa com a Rua Napoleão de Barros, as condições climáticas adversas causaram interferências, afetando a circulação local. Algumas linhas de ônibus operam com desvios devido a essas condições.

Além disso, nas proximidades do Jabaquara, interrupções significativas foram registradas nas imediações da Rua Corupiás, resultando em dificuldades para o tráfego. Incidentes também foram reportados na Avenida 23 de Maio, junto à Avenida Pedro Alvares, nas proximidades do Ibirapuera, levando ao desvio de algumas linhas de ônibus. Na área próxima ao Jardim São Pedro, foi registrada interferência na Rua Luis Mateus com a Rua Pacajas, impactando a circulação. Algumas linhas do transporte público estão operando com desvios.

A cidade enfrenta impactos na mobilidade devido às condições climáticas adversas.

O Diário do Transporte segue acompanhando e atualizará com a chegada de novas informações.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte