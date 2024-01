Chuva atrapalha deslocamentos do ABC Paulista nesta segunda (08)

Em Santo André há semáforos apagados e falha no fornecimento de energia

ADAMO BAZANI

A chuva forte que atinge parte da grande São Paulo e da capital na tarde desta segunda-feira, 08 de janeiro de 2024, prejudica os deslocamentos.

No ABC Paulista, por exemplo, houve queima de semáforos na Avenida Pereira Barreto, nas proximidades do Hospital Mário Covas.

O trânsito segue muito congestionado, e para complicar há obras no corredor de trólebus que interditam a faixa da esquerda no sentido Santo André da Av. Pereira Barreto, desde a Praça da Vila Gilda.

Outra via afetada na região é a Avenida Dom Pedro II, que também conta com semáforos apagados.

Já na Rua das Monções com a Rua São Miguel, uma árvore caída atrapalha o tráfego de veículos.

Há também uma árvore caida na Rua das Pitangueiras, no sentido Vila Alpina, após o cruzamento com a Rua Jaguari, no Bairro Jardim. Outra via com árvore bloqueando a passagem é a das Cerejeiras, na mesma região.

