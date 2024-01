Ações da Marcopolo recebem “classificação de compra” com “desempenho acima da média” pela Bradesco BBI

Para agência, Caminho da Escola, Geração 8 e ônibus urbanos devem garantir um ciclo positivo de três anos à empresa gaúcha

A Bradesco BBI, agência de análise de mercado do Bradesco, colocou as ações da fabricante gaúcha de carrocerias de ônibus e VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos) na classificação “top pick”, que significa, desempenho acima da média, sendo uma recomendação de compra para o mercado.

O resultado se deve a alta acumulada de 125% aproximadamente na valorização dos papéis desde 2022.

Em dezembro de 2022, os papéis chegaram a ter recebido a posição de “top pick”, mas em junho de 2023, caiu para neutra.

Mas a empresa começou a ter um desempenho positivo e voltou a ganhar a classificação melhor.

A Bradesco BBI estima que o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) deve ser de aproximadamente 7% para o período de 2024 a 2026.

A agência considerou alguns fatores ligados ao mercado de ônibus para os próximos três anos.

O sucesso da linha de rodoviários Geração 8 (G8) deve continuar aumentando a diferença de vendas entre a Marcopolo e fabricantes de carrocerias menores que concorrem no mercado, em especial nos ônibus rodoviários e de fretamento.

Em ano de eleições municipais, a estimativa para renovação de frota de ônibus urbanos e de crescimento nas vendas também repercute positivamente. Isso vai ser somado à eletrificação de alguns sistemas de transportes e a aposta ao modelo elétrico Attivi.

Na capital paulista, a estimativa é de compra de 2,6 mil ônibus elétricos até o fim de 2024. A maioria será encaroçada pela concorrente Caio, de Botucatu, mas a Marcopolo prospecta fatias e anunciou a homologação pela SPTrans (São Paulo Transporte), gerenciadora das linhas paulistanas.

Além disso, a participação expressiva no Programa Caminho da Escola das marcas pertencentes à Marcopolo, como Volare e Neobus, também é vista positivamente pelos investidores.

Como a própria empresa divulgou, as marcas ligadas à Marcopolo foram homologadas na licitação do Programa Caminho da Escola, do Governo Federal para fornecer 7.720 ônibus escolares no ciclo que vai até o fim de 2024.

Segundo o comunicado da Marcopolo, são 2.120 micro-ônibus da marca Volare, com diferentes configurações, além de 5.600 outras unidades com carrocerias da marca Neobus, em parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Volare:

– 1.100 unidades do modelo Attack 8 4×4 (ORE1 4×4), sendo 100 veículos com transmissão automática;

– 840 unidades do Volare Access (Onurea2), sendo 40 com transmissão automática, e

– 180 do modelo Attack 8 (ORE1) com transmissão automática.

Neobus:

O total é de 5.600 ônibus com chassis Volkswagen Caminhões e Ônibus, sendo:

– 4.000 veículos na configuração ORE 1, com chassi Volksbus 8.180E e carroceria Neobus Thunder,

– 1.600 unidades Onurea, com chassi Volksbus 8.180 e carroceria Neobus Thunder

Relembre:

Como havia mostrado o Diário do Transporte, a licitação envolveu 16,3 mil ônibus escolares, mas não houve propostas para todas categorias.

Entre as fornecedoras de chassis estão Iveco e Volkswagen e as encarroçadoras serão Mascarello e Neobus, da Marcopolo, com alguns repasses para a Caio. Haverá o fornecimento de veículos comercializados já montados, como os micro-ônibus Volare, da Marcopolo, e os fora de estrada Agrale-Marruá.

Relembre:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes