Acidente entre ônibus e moto na Avenida Pirajussara deixa motociclista ferido na manhã desta segunda-feira (8), em SP

Trânsito ficou interditado para o socorro da vítima, no sentido Centro

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um ônibus, na Avenida Pirajussara, no cruzamento com a Rua Caminho do Engenho, na altura do nº 1400, em São Paulo.

A via precisou ser interditada no corredor da avenida, para o socorro da vítima.

Por meio de nota, a SPTrans informou que está apurando o acidente. Confira a nota, na íntegra:

“O Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) da SPTrans apura a ocorrência desta segunda-feira (8) na Avenida Pirajussara x Rua Bartolomeu Bandinelli, Vila Sônia, no sentido centro, às 5h47, envolvendo o ônibus de prefixo 8 5728, da Transcap, que operava pela linha 7013/10 Pq. Arariba – Term. Vl. Sônia.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores.”

