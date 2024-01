Linha 376 (DID x BRO) do corredor ABD é paralisada devido a alagamento na tarde dessa segunda (08)

Serviço é afetado na altura da Parada Braz de Abreu

YURI SENA

A linha 376 (DID x BRO) do corredor ABD, que atende a região de Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, foi paralisada por volta das 15h desta segunda-feira, 08 de janeiro de 2024. De acordo com a concessionária responsável pelo sistema, o alagamento ocorreu na região da Parada Braz de Abreu.

Conforme o comunicado da concessionária, a linha 376 foi restabelecida e está operando regularmente. Até o momento, o Diário do Transporte segue acompanhando e atualizará com a chegada de novas informações.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte