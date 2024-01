VÍDEO: Mais um ônibus do transporte público de Campinas (SP) é alvo de vandalismo neste sábado (06)

Jovens arrancaram indevidamente a janela de emergência, impedindo a continuação da viagem

ADAMO BAZANI

Colaborou Guilherme Strabelli

Aconteceu de novo. Mais um ônibus do transporte coletivo de Campinas, no interior de São Paulo, foi alvo de vandalismo.

Desta vez, a ação ocorreu em um coletivo articulado que fazia a linha 134 – Terminal Barão Geraldo/Terminal Ouro Verde.

De acordo com o SetCamp, sindicato que representa as viações, um grupo de jovens que havia embarcado no ponto perto do Shopping das Bandeiras arrancou indevidamente uma das janelas de emergência, impossibilitando a continuação da viagem. Os vândalos fugiram em seguida.

Em nota, o SetCamp diz que foi necessário chamar a polícia militar, mas ninguém foi preso.

Casos de vandalismo contra ônibus têm se tornado comuns em Campinas, especialmente aos fins de semana.

Veja a nota na íntegra:

“NOTA À IMPRENSA

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas (SetCamp) informa que ontem, às 22h35, o transporte coletivo urbano de Campinas foi, novamente, vítima de vandalismo. O ônibus articulado, prefixo 1571, da linha 134 – Terminal Barão Geraldo/Terminal Ouro Verde, teve a janela de emergência arrancada por vândalos. De acordo com o relato do motorista e de usuários, durante a viagem, sentido Terminal Ouro Verde, quando o veículo transitava pela rua Silvio Bachetti, os jovens que haviam embarcado no ponto do Shopping das Bandeiras, acionaram e arrancaram a janela de emergência.

A Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança dos demais passageiros que tiveram de aguardar no local onde o ônibus parou pois se tratava de local ermo, até a chegada de veículo da mesma linha”.

Veja vídeo:

