ViaMobilidade reforça atendimento no trecho entre as estações Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Pinheiros na Linha 9-Esmeralda a partir desta segunda (8)

Com mudança, intervalo médio no trecho será de 4,5 minutos; já no trecho entre as estações Pinheiros e Osasco, intervalo deve ser de 9 minutos

GUILHERME STRABELLI

A partir desta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela administração das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, irá implantar uma nova estratégia de operação em looping na Linha 9-Esmeralda.

A nova estratégia de looping acontecerá nos horários de pico da manhã e da tarde, quando a empresa pretende aumentar a oferta de trens entre as estações Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Pinheiros, onde há o maior carregamento de passageiros.

Segundo a empresa, o objetivo da medida é otimizar a operação e aumentar a oferta de trens nos trechos de maior carregamento de passageiros. Com isso, a linha terá intervalo médio de 4,5 minutos no trecho. No outro trecho da linha, entre as estações Pinheiros e Osasco, o intervalo médio será de 9 minutos.

O looping consiste na implantação de um carrossel interno com trecho reduzido. A estratégia já é adotada na Linha 8-Diamante há 1 ano e 8 meses em dois trechos : entre as estações Barueri e Júlio Prestes e Barueri e Itapevi.

Com a estratégia, os trens que partem da estação Mendes-Vila Natal operarão de forma intercalada, com alguns seguindo até Osasco e outros com destino final em Pinheiros. Nos trens que farão parte do looping, os passageiros que quiserem seguir adiante deverão desembarcar na Estação Pinheiros e embarcar no trem seguinte, no sentido Osasco.

Os letreiros dos trens e avisos sonoros serão responsáveis por informar qual o destino final dos trens. Não haverá mudança para os passageiros que embarcarem no sentido Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.

As estações terão aumento no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) para garantir a orientação aos passageiros.

