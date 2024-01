Renovação do Passe Livre Estudantil em Belo Horizonte (MG) começa nesta segunda (8)

Estudantes têm até o dia 31 de janeiro para realizar o processo, que será realizado de maneira virtual

GUILHERME STRABELLI

A renovação do Passe Livre Estudantil na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, começa nesta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Os benefício garante o pagamento integral do valor da passagem nos ônibus.

Em 2024, outra novidade anunciada pela prefeitura de Belo Horizonte é que o processo será feito de forma virtual, sem ser necessário entregar documentos físicos. O prazo para a renovação do benefício vai até o dia 31 de janeiro.

A renovação irá englobar dois tipos . O primeiro será a renovação sem alteração, visando estudantes que não mudaram de escola ou de endereço. Além dela, haverá a renovação com alteração, em caso de mudança de escola ou endereço.

Aiezha Martins, diretora de Políticas para as Juventudes da Prefeitura de Belo Horizonte, ressaltou que a prefeitura arcar com os custos das passagens incentiva a permanência dos jovens nas escolas.

“Antes as famílias precisavam completar 50% das passagens do transporte escolar, mas por decisão do prefeito Fuad Noman, a Prefeitura passa a custear 100% das passagens para os estudantes. Com isso, desobrigamos financeiramente as famílias e incentivamos a permanência dos jovens nas escolas, diminuindo a evasão escolar e elevando a escolaridade da juventude de Belo Horizonte”, diz Martins.

Em fevereiro, estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas públicas ou da rede privada bolsa integral que ainda não são beneficiários do programa municipal poderão realizar as inscrições, entre os dias 1° e 29.

O critério para concessão do benefício é morar a uma distância igual ou superior a 1 quilômetro da escola que frequentam.

Estudantes que pertencem a famílias inseridas em programas sociais, como Bolsa Família e Bolsa Moradia, ou em cumprimento de medidas educativas têm prioridade no recebimento. Também serão priorizados aqueles que moram a longas distâncias do local onde estudam. A previsão é que estudantes de nova inscrição comecem a receber o benefício em abril.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte