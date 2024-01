Gontijo abre vagas para atuação em Minas Gerais e outros quatro estados

Remuneração varia de R$ 1.000 a R$ 4.000

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A empresa Gontijo, presente no transporte rodoviário de passageiros, está com 10 novas vagas em aberto para atuação em cinco estados do país.

A maior parte das oportunidades estão disponíveis para Belo Horizonte, em Minas Gerais, são elas: Auxiliar de Cozinha, Pintor Automotivo, Costureira, Despachante, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e Cozinheiro.

Os cargos citados contam com remuneração entre R$ 1.000 e R$ 3.000.

Para a cidade de São Paulo, a companhia busca um Lanterneiro, que terá remuneração estipulada entre R$ 3.000 e R$ 4.000

Há vagas também para Natal (RN), Viana (ES) e Mineiros (GO).

Confira neste link todas as informações das vagas em aberto na Gontijo.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte