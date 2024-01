Trens da SuperVia não realizam parada em três estações neste sábado (6)

Alteração no serviço afeta atendimento em Marechal Hermes, Prefeito Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste sábado, 6 de janeiro de 2024, a SuperVia informou que o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro passa por mudanças na operação.

Os trens com destino à Central do Brasil, procedentes do ramal Japeri, não realizam parada nas estações Marechal Hermes, Prefeito Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz.

Como mostrou o Diário do Transporte, houve reajuste no valor da tarifa nos trilhos, passando de R$ 7,40 para R$ 7,10.

Relembre:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte