Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ) pretende iniciar processo de licitação em linhas intermunicipais da Sogil em Gravataí (RS)

Governo do Estado fará estudo da situação do sistema de transporte coletivo na Região Metropolitana de Porto Alegre

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Através de licitação, a Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ) do Rio Grande do Sul pretende ampliar a operação da empresa Sogil em linhas intermunicipais no distrito de Gravataí.

O Governo do Estado pretende investir R$ 15 milhões em diversos setores no decorrer dos próximos três anos, incluindo o sistema de mobilidade do município em questão.

Um estudo com previsão de 18 meses fará a análise da situação do transporte coletivo na Região Metropolitana de Porto Alegre e irá pontuar as melhorias possíveis no planejamento dos itinerários e na qualidade dos serviços prestados.

O documento também incluirá projetos de integração das linhas de ônibus com o transporte metroferroviário e transporte urbano das cidades no entorno da capital.

De acordo com o secretário de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, espera-se realizar a integração dos diferentes modais em um único terminal, com o intuito de facilitar a operação e a cobrança das tarifas.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte