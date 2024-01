Rodízio Municipal de Veículos em São Paulo volta nesta segunda-feira, 08 de janeiro de 2024

Restrições em faixas e corredores de ônibus, para vans e ônibus de fretamento e para caminhões já estão em vigor

ADAMO BAZANI

Volta nesta segunda-feira, 08 de janeiro de 2024, a vigorar na cidade de São Paulo, o Rodízio Municipal de Veículos, que estava suspenso desde 26 de dezembro por causa da diminuição do trânsito na época de férias.

As demais restrições, como em faixas e corredores de ônibus, para vans e ônibus de fretamento e para caminhões, já estão em vigor.

O rodízio de veículos vale no centro expandido da cidade, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, como as marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Não podem circular nesta região, das 7h às 10h e das 17h às 20, os carros de acordo com os finais de placas e dia da semana, conforme o esquema:

Segunda-feira: finais de placa 1 e 2

Terça-feira: finais de placa 3 e 4

Quarta-feira: finais de placa 5 e 6

Quinta-feira: finais de placa 7 e 8

Sexta-feira: finais de placa 9 e 0

A multa prevista para os motoristas que circulam em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro é de R$ 130,16, além de acréscimo de 4 (quatro) pontos no prontuário do motorista, sendo uma infração de trânsito de nível médio.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes