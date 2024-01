Prefeitura de Belo Horizonte (MG) realiza novo itinerário para população de Caetano Furquim e Havaí

linha 9211 atenderá as proximidades do Centro de Saúde Havaí, com ponto final na Rua Deputado Sebastião Nascimento

A Prefeitura de Belo Horizonte promove melhorias no transporte coletivo a partir desta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. A linha 9211, que atende a região Caetano Furquim / Havaí, será otimizada para proporcionar um acesso mais eficiente dos moradores do bairro ao Centro de Saúde Havaí. Essa atualização representa uma resposta direta a uma solicitação da comunidade, aprovada durante a última reunião da Comissão Regional de Transportes e Trânsito – CRTT Oeste.

O novo itinerário da linha 9211 atenderá as proximidades do Centro de Saúde Havaí, estabelecendo seu ponto final na Rua Deputado Sebastião Nascimento. Os novos pontos foram implementados nas ruas Mário Coutinho, Paulo Piedade Campos, Manila e Deputado Sebastião Nascimento, em ambas as direções.

A divulgação da melhoria ocorreu por meio da distribuição de folhetos digitais na região, visando informar os passageiros, além de ser realizada no próprio centro de saúde.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte