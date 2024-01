Incêndio em ônibus interdita ponte em Natal (RN) neste sábado (6)

Chamas destruíram veículo e provocaram interdição da Ponte de Igapó

GUILHERME STRABELLI

Um ônibus foi incendiado na Ponte Igapó, que liga as zonas norte e leste da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, na manhã deste sábado, 6 de janeiro de 2024. Por causa do incidente, a via foi interditada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, mas não conseguiu impedir que o coletivo, que atendia à linha 50, fosse destruído. O veículo só será removido quando ocorrer o resfriamento total.

O veículo está atravessado na pista e será removido por um guincho. Os passageiros de outros ônibus que passam pela via tiveram que descer e concluir a travessia a pé, em um trajeto que de 40 minutos de caminhada.

Até o momento, as equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF não identificaram o motorista e os passageiros para averiguarem as circunstâncias da ocorrência.

A Secretaria de Mobilidade urbana de Natal (STTU) informou que o trânsito pela Ponte Newton Navarro deve ser priorizado por causa da interdição.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte