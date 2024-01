Em Manaus (AM), linha municipal 414 é suspensa durante férias escolares

Itinerário terá operação retomada no início do ano letivo

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana de Manaus (AM) informou que a linha 414 do transporte coletivo da cidade não irá funcionar no decorrer das férias escolares.

Dessa forma, a partir desta segunda-feira (8), os locais atendidos pelo itinerário citado serão temporariamente atendidos pelas linhas 046 (Conjunto Canaranas/Vila Real/Terminal 3) e 415 (Terminal 3/Terminal 2/Cachoeirinha).

A linha 414 deve voltar a operar no início do ano letivo juntamente com o retorno dos estudantes.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte