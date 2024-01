Comil Ônibus celebra 38 anos de história neste domingo (7)

Atualmente, empresa conta com uma equipe de 1.500 colaboradores

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Referência no mercado, a COMIL Ônibus iniciou sua trajetória no dia 07 de janeiro de 1986, com o propósito de ofertar o “ônibus na medida certa”, aliando design, segurança, conforto e principalmente qualidade.

Presente nas ruas e estradas de mais de 30 países e destacando-se como uma das principais montadoras de ônibus do Brasil, a COMIL cresceu, consolidou sua história e hoje destaca-se no desenvolvimento de soluções para o transporte coletivo. Contando com uma completa linha de veículos que inclui: ônibus rodoviários, urbanos, micros e especiais, os produtos da marca visam a satisfação do cliente, com diferenciais que só um ônibus COMIL pode oferecer.

“Assim é a COMIL, sempre trabalhando para melhorar a vida e o dia a dia das pessoas com transparência, compromisso e seriedade. São 38 anos de muita paixão, inovação e crescimento, pois nosso principal objetivo, além de produzir ônibus, é oferecer soluções de transporte inteligentes, rentáveis, e na medida certa para os nossos clientes”, comenta Sr. Deoclécio Corradi, Presidente da Empresa. “Nesta trajetória de coragem e crescimento, nossa maior e imensurável conquista são as pessoas, a nossa equipe, que juntas e engajadas, sempre trabalham para criar soluções criativas para um futuro promissor”, completa.

Contando com uma equipe de 1.500 colaboradores, a COMIL investe constantemente na capacitação dos seus profissionais, ofertando mais de 60 mil horas de treinamentos técnicos anuais, garantindo segurança, excelência e qualidade em todas as etapas de produção, para não produzir apenas ônibus, mas soluções de mobilidade que ofereçam qualidade de vida e facilitem o cotidiano das pessoas dentro e fora da empresa.

