Ciclista morre após ser atropelado por ônibus em estrada em Frutal (MG) neste sábado (6)

Vítima não portava documentos e ainda não foi identificada pelas autoridades

GUILHERME STRABELLI

Um ciclista morreu após ter sido atropelado por um ônibus na manhã deste sábado, 6 de janeiro de 2024. O caso aconteceu na Rodovia BR-364, no Km 33, na altura da cidade de Frutal, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atuar na ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima em óbito com esmagamento de crânio. A vítima era do sexo masculino, mas não foi identificada por não estar em porte de documentos.

Uma equipe da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi ao local do acidente e, após examinar a cena do acidente, liberou o corpo para a funerária. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também atuou na ocorrência para demais procedimentos.

Guilherme Strabelli, para o Diário de Transporte