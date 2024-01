Vila Maria, na zona Norte de São Paulo, recebe 2,4 km de faixa para ônibus a partir deste sábado (06)

Segundo prefeitura, cidade recebeu deste 2021, um total de 52,6 km de faixas, ultrapassando a meta de 50 km até o fim de 2024

ADAMO BAZANI

A Avenida das Cerejeiras, região da Vila Maria, na zona Norte da capital paulista, recebe oficialmente neste sábado, 06 de janeiro de 2024, uma faixa para ônibus de 2,4 km de extensão.

O espaço para os passageiros do transporte coletivo é entre a Rua Kobe e Rua Dr. Edson de Melo.

Neste trecho, passam sete linhas de ônibus que atendem por dia útil, 22,3 mil usuários, em média.

Segundo a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia os ônibus da cidade, a estimativa com a nova faixa é de redução do tempo de viagem na região.

Com este novo trecho, de acordo com a prefeitura, a cidade já ultrapassou a meta para 2024 com 52,66 km de faixas exclusivas entregues para o transporte público em São Paulo desde 2021.

A meta inicial era de 50 km.

A medida é implantada pelas secretarias de Mobilidade e Trânsito (SMT) e Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), pela São Paulo Transporte (SPTrans) e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes