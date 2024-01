VÍDEO: Cartão TOP poderá ser usado para a Tarifa Zero aos domingos e feriados em Taboão da Serra (SP) – Veja como

Para quem não tiver o bilhete, o motorista libera catraca. Pessoas entre 60 e 65 anos e funcionários públicos passam a contar com gratuidade todos os dias também

ADAMO BAZANI

O Cartão TOP nos ônibus municipais de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, poderá ser usado pelos passageiros conseguirem andar gratuitamente aos domingos e feriados, quando foi implantada a “Tarifa Zero” para todos os usuários.

O uso do TOP já será possível a partir deste domingo, 07 de janeiro de 2024.

Quem possui ainda Cartão BOM por ter saldo residual também pode passar.

Basta o passageiro aproximar o cartão do validador. No visor vai aparecer a mensagem de Catraca Liberada, com a tela ficando verde. O saldo não muda.

Para quem não tiver o bilhete TOP, o motorista libera a catraca, mas todos os usuários devem passar pelo equipamento.

A gratuidade para todos os usuários é de 00h às 23h59 dos domingos e feriados.

DIAS DA SEMANA:

De segunda-feira a sábado, foi ampliado o número de pessoas que têm direito à gratuidade.

Passaram a contar com Tarifa Zero, quem possui idades entre 60 anos e 65 anos e também os funcionários públicos municipais. Nos dois casos, é necessário mostrar a identificação ao motorista do ônibus.

As gratuidades previstas em lei que já existiam, como para pessoas com deficiência e usuários a partir de 65 anos, continuam normalmente.

Os demais usuários permancem pagando a tarifa de R$ 5 de segunda-feira a sábado, com exceção de domingos e feriados, quando a passagem é livre para todos.

Veja o vídeo de exemplo:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes