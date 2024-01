Transporte público de Goiânia (GO) apresenta retrospecto positivo através do “Passe Livre”

Benefício fomenta a utilização do transporte público na região

YURI SENA

O transporte público coletivo na Região Metropolitana de Goiânia, experimentou uma mudança significativa com a deliberação nº 02, concedida pela Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da RMG (CTDC). Essa medida representou um marco na reconfiguração da estrutura tarifária do sistema, introduzindo novos produtos tarifários.

As novas iniciativas implementadas têm gerado impacto positivo no transporte público de Goiânia. Em reconhecimento, o programa “Passe Livre Trabalhador” recebeu o Prêmio Nacional de Mobilidade Urbana na categoria “Iniciativas Públicas que Inovam e Transformam” em 23 de junho de 2023.

Confira os dados das implementações:

Bilhete Único: Este cartão permite a troca entre linhas e ônibus por um período de 2 horas e meia, sem custos adicionais ou necessidade de passar por terminais de integração.

Passe Livre do Trabalhador: Beneficiando tanto empregadores quanto empregados, este cartão oferece uso ilimitado do transporte público durante todo o mês e descontos significativos para as empresas.

Cartão Família: Destinado às famílias, permite que até seis membros viajem durante fins de semana e feriados pagando apenas uma tarifa.

Meia Tarifa: Proporciona ao cidadão a oportunidade de usar linhas de transporte público por apenas R$2,15, válido para algumas linhas específicas da RMG .

A introdução dessas soluções não só simplifica o procedimento de pagamento e integração entre as linhas, mas também fomenta a utilização do transporte público, tornando-o mais acessível e atrativo para a população em geral.

Segundo o especialista em Mobilidade Urbana do Mova-se Fórum de Mobilidade, Mohamed Hally do Nascimento – “Os novos produtos tarifários da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia – RMTC, é bastante inovador, interessante e relevante para a mobilidade urbana do país como um todo. Os novos produtos tarifários mostram que o transporte público coletivo está se adaptando às necessidades e demandas dos usuários, oferecendo mais opções, economia e comodidade”.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte