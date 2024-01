Tarifa de ônibus da Grande BH volta para R$7,20 a partir desta sexta-feira (5)

Medida entra em vigor após o TJMG conceder liminar suspendendo o reajuste de 9%

MICHELLE SOUZA

A partir da meia-noite desta sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, a tarifa base das linhas de ônibus da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vai voltar a custar R$7,20.

Desde a semana passada, os usuários do transporte público estavam pagando a tarifa média de R$ 7,70, mas no dia 2 de janeiro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu uma liminar suspendendo o reajuste de 9% na tarifa de ônibus. O presidente do TJMG desembargador José Arthur Filho, manteve a suspensão após o governo apresentar recurso o questionando a decisão.

Deputados e vereadores tinham feito a solicitação para vetar o aumento, como foi divulgado pelo Diário do Transporte, relembre:

O sistema de ônibus metropolitano é formado pelos coletivos que fazem os itinerários responsáveis por ligar cidades e bairros da região metropolitana a área central de Belo Horizonte.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte