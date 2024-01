SuperVia intensifica serviços de manutenção no ramal Saracuruna, no Rio de Janeiro, a partir deste sábado (6)

Concessionária divulgou programação das manutenções até 10 de março

A SuperVia, concessionária que gerencia o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro, informou que a partir deste final de semana, irá intensificar os serviços de manutenção na rede aérea e na linha férrea do ramal Saracuruna.

As intervenções têm início neste sábado, 6 de janeiro de 2024, e seguem até 10 de março, sempre ocorrendo aos fins de semana.

A empresa ressalta que em nenhum momento o serviço entre Gramacho e Central será suspenso.

Confira a grade horária alterada pelo Projeto Saracuruna:

Fim de Semana 1

Sábado 06/01 – 4h às 14h: Grade horária normal de sábados

Sábado 06/01 – 14h às 21h: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Domingo 07/01 – dia todo: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Fim de Semana 2

Sábado 13/01 – 4h às 14h: Grade horária normal de sábados

Sábado 13/01 – 14h às 21h: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Domingo 14/01 às 14h até dia 15/01, às 3h30: Interdição do trecho Gramacho x Saracuruna e baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Gramacho), com 50min de intervalo em todo ramal.

Fim de Semana 3

Sábado 20/01 (feriado) – dia todo: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Domingo 21/01 – dia todo: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Fins de Semana 4 e 5

Sábados 27/01 e 03/02 – dia todo: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Domingos 28/01 e 04/02 – dia todo: Baldeação baldeio na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Fim de semana 6 (Carnaval)

Sábado 10/02 – dia todo: Grade horária normal de sábado.

Domingo 11/02 – dia todo: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Segunda-feira 12/02 – dia todo: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Terça-feira 13/02 – dia todo: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Fins de Semana 7 e 8

Sábados 17 e 24/02 – dia todo: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna) com 55 min de intervalo em todo ramal.

Domingo 18 e 25/02 – dia todo: Baldeação na Estação Penha (Central do Brasil x Penha e Penha x Saracuruna), com 55min de intervalo em todo ramal.

Fins de Semana 9 e 10

Sábados 02 e 09/03 – dia todo: Horários de partida e intervalos normais de sábados. As viagens serão encerradas na estação São Cristóvão, sendo possível fazer baldeação nas estações São Cristóvão e Maracanã para os demais ramais e seguir viagem.

Domingos 03 e 10/03 – dia todo: Horários de partida e intervalos normais de sábados. As viagens serão encerradas na estação São Cristóvão, sendo possível fazer baldeação nas estações São Cristóvão e Maracanã para os demais ramais e seguir viagem.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte