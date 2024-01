Seclima, que acompanha troca de frota de ônibus em São Paulo, tem novo secretário: José Roberto Nalini

Troca ocorre menos de seis meses depois de Gilberto Natalini ter assumido o cargo em julho de 2023

ADAMO BAZANI

Em menos de seis meses, a cidade de São Paulo tem um novo secretário de Mudanças Climáticas que, entre várias atribuições, acompanha a troca de ônibus a diesel por modelos menos poluentes nas linhas municipais.

A prefeitura informou na tarde desta sexta-feira, 05 de janeiro de 2024, que o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Roberto Nalini, será o titular da pasta.

“Nalini foi convidado hoje (05) pelo prefeito Ricardo Nunes para exercer o cargo em substituição a Gilberto Natalini, que se desliga da função para atuar em projeto pessoal relacionado a ações de sustentabilidade e atenção à saúde. As alterações serão publicadas em Diário Oficial.” – diz nota da administração municipal.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 17 de julho de 2023, numa reformulação de secretarias, Ricardo Nunes havia anunciado Natalini como titular da Seclima.

Natalini foi escolhido, na ocasião, para substituir Antônio Pinheiro Pedro, que em 13 de julho de 2023, pediu demissão após polêmicas geradas por uma declaração que fez sobre aquecimento global em um fórum sobre o tema da Ordem Brasileira dos Advogados (OAB), realizado em junho.

Relembre:

A pasta é responsável pelo Comfrota (Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas), que, entre outras atribuições, verifica o cumprimento por parte das empresas de transporte de passageiros das metas de redução de poluição e substituição de ônibus movidos a óleo diesel por modelos com outras fontes de tração, como elétricos e a gás natural.

Desde 17 de outubro de 2022, as empresas prestadoras das linhas municipais da capital paulista não podem mais comprar ônibus a diesel, com exceção de micro-ônibus e mídis (micrões), que possuem ainda poucas opções no mercado. Além disso, por lei e por contrato assinado com as viações em setembro de 2019, ano a ano deve haver reduções de emissões até que em 2037, nenhum ônibus municipal gere mais gás carbônico na operação.

O prefeito Ricardo Nunes disse que uma das metas da administração municipal é de que até o fim de 2024, haja ao menos 2,6 mil ônibus elétricos circulando no sistema administrado pela SPTrans (São Paulo Transporte).

Até o momento, apenas 69 ônibus elétricos com bateria circularam na cidade. Em 18 de setembro de 2023, na entrada dos 50 primeiros da nova geração, o prefeito Ricardo Nunes havia anunciado a estimativa de 600 ônibus deste tipo, mas o avanço da frota avança, entre outros fatores, na falta de infraestrutura para recarga nas garagens e na rede de distribuição.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes