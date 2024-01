Rodoviária de Curitiba (PR) registra crescimento de 18% no fluxo de passageiros no fim de ano em relação a 2022

Ao todo, equipamento recebeu 101.947 pessoas, superando as expectativas das autoridades

GUILHERME STRABELLI

A Rodoviária da cidade de Curitiba, no Paraná, registrou um crescimento de 18% no fluxo de passageiros no fim de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. A informação foi divulgada pela prefeitura da capital paranaense.

Segundo a gestão municipal, 101.947 pessoas deixaram a cidade entre 25 e 31 de dezembro pelo terminal. Isso representa um número 13% maior que as 90 mil que eram esperadas pelas autoridades. Em 2022, 86.715 pessoas embarcaram no local.

O destino mais procurado foi o litoral do Paraná, que correspondeu a 40% dos embarques. Em seguida, vieram Santa Catarina (22%), interior do Paraná (18%), São Paulo (10%), Rio de Janeiro (4%), Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).

“Tivemos um movimento surpreendente para o Ano Novo. Mais pessoas optaram por viajar e aproveitar a festa de Ano Novo, com destaque para o Litoral do Paraná”, afirmou Élcio dos Anjos, administrador do terminal.

Em 2023, a Rodoviária registrou um total de 4,83 milhões de pessoas embarcado, desembarcando e em trânsito, 210 mil a mais do que em 2022. Esse foi o melhor resultado desde 2019, quando 6 milhões de pessoas passaram pelo terminal.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte