Ônibus e carro se envolvem em acidente em Guarulhos nesta sexta-feira (5)

Ambos os veículos sofreram danos em suas estruturas; ainda não há informações sobre feridos

GUILHERME STRABELLI

Um carro de passeio e um ônibus colidiram na cidade de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 5 de janeiro de 2024.

O caso aconteceu na Avenida Novo Brasil, próximo à Rua Nova Veneza. A colisão foi violenta e danificou seriamente a frente do carro. O ônibus também sofreu danos em sua estrutura.

No momento do acidente, não havia ocupantes no ônibus, que era fretado. Uma viatura da Polícia Militar já está no local do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ainda não há informações sobre feridos.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte