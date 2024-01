Ônibus da Viação Cometa bate em barranco na Rodovia Fernão Dias, em Campanha (MG), na madrugada desta sexta (05)

Acidente que aconteceu na altura do Km 765 bloqueou a faixa da direita no sentido Belo Horizonte das às 3h30 às 6h30

ARTHUR FERRARI

Um ônibus da Viação Cometa colidiu com um barranco no início desta sexta-feira, 05 de janeiro de 2024, no Km 765 da Rodovia Fernão Dias, em Campanha (MG).

O acidente bloqueou a faixa da direita da via no sentido Belo Horizonte (MG) entre 3h30 e 6h30.

O Diário do Transporte procurou a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela gestão do trecho onde ocorreu o acidente, e a Viação Cometa e aguarda.

Ainda não há informações sobre feridos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte