Linha 1-Azul do Metrô operou com velocidade reduzida entre as Estações Tietê e Armênia, na manhã desta sexta-feira (5), por causa usuário na via

Problema foi detectado às 6h17

MICHELLE SOUZA

A Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo operou com velocidade reduzida no início da manhã desta sexta-feira, 5 de dezembro de 2024.

A causa da mudança na operação foi a presença de um usuário na via, entre as Estações Tietê e Armênia.

Por meio de nota, o Metrô confirmou a alteração na a operação e disse que os agentes retiraram o homem que estava na passarela de emergência. Confira a nota na íntegra:

“Das 6h17 às 6h27, a Linha 1 -Azul operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada por causa de uma pessoa que entrou na passarela de emergência entre as estações Tietê e Armênia. Os agentes de segurança foram ao local e retiraram o indivíduo. No momento, todas as linhas operam normalmente”.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte