Goiânia (GO) realiza ações de mobilidade para atender usuários do transporte público

Programa gera melhorias para desafogar o trânsito e facilitar a fluidez de veículos e pedestres na capital

YURI SENA

A administração municipal em Goiânia implementa iniciativas significativas visando otimizar a experiência dos usuários do transporte público na capital. A introdução de bilhetes especiais e soluções inovadoras promovem o aumento da utilização do transporte coletivo. Essas melhorias desempenham um papel crucial na redução do congestionamento viário, resultando em benefícios para a mobilidade em toda a Região Metropolitana de Goiânia.

Uma medida que trouxe benefícios significativos foi a estabilização da tarifa em R$4,30, proporcionando vantagens para toda a comunidade. Neste sistema de bilhetagem, a Prefeitura de Goiânia assume 41,2% da diferença entre o valor pago e o custo real da passagem.

Outro destaque fica com o programa “Passe Livre do Trabalhador” que viabiliza até oito deslocamentos diários, durante todo o mês, aos funcionários de empresas registradas, abrangendo inclusive finais de semana e feriados, por meio de uma tarifa única de R$ 180 mensais por colaborador.

A Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo (CMTC) destaca que esse montante reflete um desconto de 20% para as empresas participantes. Atualmente, o programa conta com a adesão de 55,4 mil trabalhadores.

Desde dezembro de 2021, os passageiros que utilizam os ônibus na Capital e Região Metropolitana têm a comodidade de efetuar o pagamento da passagem por meio de aproximação de cartões de crédito e débito. Além disso, a aquisição de bilhetes pode ser realizada de maneira prática através do WhatsApp, PIX e QR Code. Uma das melhorias é a implementação de biometria facial nos ônibus, destinada aos idosos, pessoas com deficiência e estudantes que dispõem de gratuidade, permitindo o embarque imediato desses beneficiários.

