EMTU e o Corpo de Bombeiros Salvamar realizam Operação Praia Segura de 2024 no Terminal Metropolitano Jabaquara

Ação tem como objetivo alertar sobre riscos de afogamentos, além de dar dicas para aproveitar o mar com segurança

YURI SENA

Nesta sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, o Terminal Jabaquara será palco do evento “Operação Praia Segura”. Em parceria com o Corpo de Bombeiros Salvamar Paulista, a EMTU promoverá a conscientização dos passageiros sobre os perigos de afogamentos e das precauções vitais para usufruir do mar com segurança.

Na plataforma do terminal, equipes de bombeiros conduzirão uma ação educativa e preventiva, abordando o tema e oferecendo orientações aos passageiros. Através de simulações de técnicas de salvamento, buscam garantir uma experiência segura e consciente na temporada de praia.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a faixa etária mais suscetível a ocorrências de afogamento abrange jovens do sexo masculino, com idades entre 16 e 18 anos, provenientes da Região Metropolitana de São Paulo. Geralmente, esses casos envolvem turistas que se deslocam para o litoral pela manhã, planejando retornar ao final do dia. O consumo excessivo de alimentos, propenso a causar congestão, e o elevado consumo de álcool, comprometendo discernimento e reação, são fatores contribuintes.

Evento – Operação Praia Segura

Data: 05 de janeiro de 2024

Horário: 15h às 18h

Local: Terminal Jabaquara

Endereço: Rua Nelson Fernandes, s/n° – Jabaquara – São Paulo/SP

Yuri Sena, para o Diário do Transporte