Empresa de ônibus aciona TCE para bloquear R$ 17 milhões da Prefeitura de Cuiabá (MT)

Impasse ameaça a continuidade dos serviços de transporte coletivo na capital

YURI SENA

A empresa de transporte coletivo, Caribus Transportes, está à beira de interromper seus serviços em Cuiabá, motivada por uma dívida alarmante da Prefeitura Municipal, que já atinge a marca de R$ 17 milhões. No contexto de um processo em andamento no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), a companhia alega que não tem recebido os repasses prometidos pela Prefeitura, essenciais para cobrir os custos operacionais, conforme estipulado no contrato estabelecido em 2019. A situação cria um cenário de incerteza para os usuários e destaca as dificuldades financeiras enfrentadas no setor de transporte coletivo na capital mato-grossense.

A Caribus adicionou documentos fundamentais que validam a existência da dívida, juntamente com evidências das tentativas de negociação. Registram-se esforços junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) e à Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec). Contudo, essas iniciativas de diálogo foram ignoradas, enfatizando a tensão entre a empresa e os órgãos municipais, gerando um impasse que ameaça a continuidade dos serviços de transporte coletivo na capital.

Segundo a empresa, a mesma declarou ter contraído empréstimos expressivos, ultrapassando a marca de R$ 7,3 milhões, a fim de cumprir com suas obrigações contratuais. No entanto, ressalta que esses empréstimos já se encontram vencidos. A entidade destaca a natureza essencial do transporte coletivo, argumentando que uma eventual paralisação impactaria significativamente toda a coletividade. O cenário financeiro delicado da empresa intensifica a urgência de uma resolução para garantir a continuidade desse serviço vital à comunidade cuiabana.

“Hoje a Caribus, conforme Acordo Operacional, atende por 21 linhas do transporte coletivo municipal, servindo à população com uma frota de 84 ônibus e é responsável por atender o percentual de 24,22% dos quase 300 mil passageiros e usuários dos serviços públicos de transporte coletivo em Cuiabá-MT. Ao longo ano de 2023, mais de 6 milhões de passageiros foram transportados apenas pela empresa Caribus, que correm o risco de terem suas linhas sem atendimento”, pontuou a companhia.

O processo, atualmente sob a análise do conselheiro Sérgio Ricardo, testemunhou em outubro do ano passado a determinação do mesmo para a formação de uma Mesa Técnica, com o intuito de buscar uma solução consensual. Contudo, até o momento, não se concretizou nenhum acordo entre a Caribus e a Prefeitura de Cuiabá, prolongando a incerteza em torno do futuro do transporte coletivo na capital mato-grossense.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte