Circulação de trens na linha 8-Diamante é alterada e PAESE atende passageiros no fim da noite de sábado (06), durante serviços de manutenção

Composições não operam entre as estações General Miguel Costa e Lapa das 22h30 à 0h

ARTHUR FERRARI

Neste sábado, p6 de janeiro de 2024, os passageiros da linha 8-Diamante de trens urbanos de São Paulo devem ficar atentos. A circulação de trens será interrompida entre as estações General Miguel Costa e Lapa das 22h à 0h, durante serviços de atualização do sistema de sinalização.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária responsável pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, ônibus do PAESE vão atender os usuários no trecho onde não circularão composições, dando suporte às transferências para a linha 9.

Os coletivos vão circular nos dois sentidos em todo o trecho entre General Miguel Costa e Lapa, fazendo parada em todas as estações do trajeto, que são Lapa, Domingos de Moraes, Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino, Osasco, Comandante Sampaio, Quitaúna e General Miguel Costa.

Vale ressaltar que todas as estações do trecho desatendido pelos trens entre 22h30 e 0h contarão com partidas de ônibus em direção à estação Ceasa da linha 9-Esmeralda. Os coletivos também estarão disponíveis para a transferência da linha 9 para a 8.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte