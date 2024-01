CET-Rio divulga esquema de tráfego para ensaios técnicos das escolas de samba

Interdições devem acontecer nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro

GUILHERME STRABELLI

A CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro) divulgou o plano de trânsito que será implantado a partir deste fim de semana por causa dos ensaios técnicos das escolas de samba para o Carnaval 2024.

As interdições devem acontecer nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro.

A CET informou que irá monitorar as condições do trânsito para averiguar eventuais impactos. Além disso, irá ajustar os tempos dos semáforos para melhorar a fluidez nas rotas e nos corredores de tráfego da região.

Agentes de transito da CET e da Guarda Municipal também irão orientar os motoristas nos dias do evento.

Principais interdições

A partir das 16h:

– Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Candelária, entre a agulha localizada após a Rua Carmo Neto (altura dos Correios) e a Rua de Santana;

– Rua Benedito Hipólito, entre a Rua Carmo Neto e a alça de descida da Avenida Trinta e Um de Março;

– Rua Afonso Cavalcanti, entre a Rua Amoroso Lima e a Rua Carmo Neto;

– Rua Haroldo de Andrade, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito;

– Rua Comandante Maurity, entre a Rua Benedito Hipólito e a Rua Júlio do Carmo;

– Rua Presidente Barroso, entre a Rua Júlio do Carmo e a Rua São Martinho;

– Rua Júlio do Carmo, entre a Rua Carmo Neto e a Rua Marquês de Sapucaí;

A partir das 18h:

– Avenida Salvador de Sá, entre a Rua Frei Caneca (via junto ao BPChoque) e a Travessa 11 de Maio;

– Alça de descida da Avenida Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá e o respectivo retorno;

– Via de ligação da Rua Frei Caneca, paralela à Praça da Apoteose, para a Avenida Salvador de Sá.

– O encerramento do evento está previsto para ocorrer à 0h e a liberação das vias, entre 1h e 2h.

Desvios

– Os veículos provenientes da Avenida Presidente Vargas em direção ao Túnel Santa Bárbara deverão adotar o seguinte percurso: Rua Carmo Neto, Rua Heitor Carrilho e Rua Frei Caneca até o acesso ao Viaduto 31 de Março;

– Os veículos provenientes do Centro e da Lapa com destino à Tijuca e Avenida Brasil serão desviados pela Rua Frei Caneca em direção ao Viaduto 31 de Março, onde deverão usar a alça de acesso à Avenida Presidente Vargas. Aos motoristas que estiverem nessa rota, recomenda-se seguir pela Praça da República ou pela Rua de Santana, a fim de que possam acessar a Avenida Presidente Vargas antes do trecho impactado pelo evento.

Inversão de mão de direção

– Os veículos procedentes da Rua Afonso Cavalcanti serão desviados para a Rua Amoroso Lima, a qual terá a mão de direção invertida no trecho entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Av. Presidente Vargas, a partir das 16h nos dias de evento.

Proibição de estacionamento

Nos dias de evento, o estacionamento de veículos será proibido, das 14h às 2h dos dias subsequentes, nas seguintes vias:

– Rua Amoroso Lima, entre Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas;

– Rua Carmo Neto, entre a Rua Heitor Carrilho e a Avenida Marquês de Sapucaí;

– Rua Frei Caneca, entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;

– Avenida Presidente Vargas;

– Rua Benedito Hipólito;

– Rua Afonso Cavalcanti;

– Rua Júlio do Carmo, entre a Rua Carmo Neto e a Rua Marquês de Sapucaí;

– Rua Presidente Barroso, entre a Rua Júlio do Carmo e a Rua São Martinho;

– Rua Haroldo de Andrade;

– Rua Comandante Maurity.

Recomendações importantes

– Usar preferencialmente transporte público;

– Respeitar os locais de proibição de estacionamento, atentando para a sinalização;

– Para sua segurança, os pedestres só devem fazer a travessia das vias nos locais sinalizados, observando sempre as orientações dos agentes de trânsito;

– É muito importante que sejam respeitadas as ordens dos agentes de trânsito e também toda a sinalização implantada na área.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte