BRT Sorocaba faz testes de manobra de ônibus articulados e padrons no novo Terminal Ipiranga nesta sexta (05)

De acordo com prefeitura, obras do Corredor Estrutural Oeste, terceiro e último trecho do sistema, estão com 84,7% do projeto concluídos

ADAMO BAZANI

O BRT Sorocaba realizou nesta sexta-feira, 05 de janeiro de 2024, testes de manobras de ônibus articulados e padrons no novo Terminal Ipiranga, na Zona Oeste na cidade do interior paulista.

O objetivo foi verificar se a estrutura seguiu de fato o projeto levando em conta a forma mais adequada de operar os coletivos de grande porte no local.

Foram quatro veículos utilizados, sendo dois articulados e dois padrons.

Os testes, diz a administração municipal, servem para análise do alinhamento dos carros na plataforma, altura do piso com a plataforma, tempos de parada e partida, locais de embarque e desembarque, além do raio de giro das manobras de operação no interior do terminal.

De acordo com a prefeitura de Sorocaba, em nota também nesta sexta-feira, o terminal faz parte do Corredor Estrutural Oeste, terceiro e último trecho do sistema.

As obras de implantação começaram em abril de 2023 e devem ser entregues, segundo a prefeitura, ainda no primeiro semestre de 2024.

Até o momento, a obra chegou a 84,7% do projeto.

A prefeitura diz que agora resta finalizar o pavimento flexível das avenidas General Carneiro e Armando Pannunzio e das Ruas Dr. Américo Figueiredo e Benedito Ferreira Telles.

Por último, será providenciada a instalação dos equipamentos de tecnologia de informação, como painéis, câmeras, rede de internet sem fio e catracas.

Em nota, a prefeitura explicou algumas características deste novo trecho do BRT.

No binário que abrange as Ruas Américo Figueiredo e Benedito F. Telles são nove pontos de parada e nove passeios públicos em concreto, com acessibilidade para deficientes. Na Avenida General Carneiro são mais 11 paradas e 11 passeios públicos também adaptados, além de 14 paradas na Avenida Dr. Armando Pannunzio e 14 passeios públicos acessíveis. Há, ainda, a Estação de Conexão Santa Cruz, que abrange uma parada, uma plataforma de conexão e dois passeios públicos.

A gestão explicou também que as obras civis do Miniterminal Tatiana estão concluídas. A unidade está localizada no extremo da Zona Oeste, vai operar como Estação de Integração e é constituída por abrigo de conexão (destinado às linhas alimentadoras) e abrigo convencional em estrutura metálica, com área coberta, além da estação principal do BRT (executada em estrutura metálica sobre estrutura de concreto) e de um edifício que funcionará como casa de apoio aos motoristas.

Já a construção do Terminal Ipiranga está em fase de acabamento final. A cobertura metálica principal protege as duas plataformas de embarque e desembarque de passageiros, e parte do passeio público do parque. Também há um edifício de apoio, para abrigar áreas de uso público e operação do sistema, como bilheteria, setor administrativo, depósito, sala de motoristas e fiscais e vestiário de funcionários.

Segundo a prefeitura, o Corredor Estrutural Oeste do BRT possui uma extensão de 18,8 quilômetros, 35 pontos de paradas, todos já concluídos, e compreende as avenidas General Carneiro e Armando Pannunzio, com ligação pelas ruas Américo Figueiredo e Benedito Ferreira Teles, até o Terminal Ipiranga. O novo corredor concluirá o eixo Leste-Oeste da operação e, assim, completando todos os oito corredores estruturais do sistema BRT em Sorocaba.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes