ANTT autoriza reajuste de 15,42% em pedágio da BR-040, trecho Petrópolis (RJ) -Juiz de Fora (MG)

Aumento já está em vigor a partir desta sexta (05); tarifa básica salta de R$ 12,60 para R$ 14,50_

ALEXANDRE PELEGI

O Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT autorizou em deliberação publicada nesta sexta-feira, 05 de janeiro de 2024, o reajuste de 15,42% na tarifa de pedágio da rodovia BR-040, trecho Juiz de Fora (MG) a Petrópolis (RJ).

A deliberação ocorre em cumprimento a uma decisão judicial, e eleva a tarifa básica para automóveis dos atuais R$ 12,60 para R$ 14,50.

O reajuste autorizado passa a valer nesta sexta-feira, e foi calculado com base na variação do IPCA entre o período de junho de 2021 a junho de 2023.

A rodovia é operada pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio S/A. (CONCER), num trecho de 180,4 quilômetros. A rodovia abrange áreas de nove municípios, com uma população de cerca de 8 milhões de habitantes. Começa em Juiz de Fora, seguindo depois por Matias Barbosa e Simão Pereira, em Minas Gerais, e prosseguindo, já no Estado do Rio, pelos municípios de Comendador Levy Gasparian, Três Rios, Areal, Petrópolis, Duque de Caxias e Rio de Janeiro.

A Concer opera três praças de pedágio, no km 102, na localidade de Xerém, em Duque de Caxias; no km 45,5, em Areal; e no km 816,7, em Simão Pereira.

A concessionária opera o trecho devido a uma decisão judicial, que em fevereiro deste ano prorrogou o contrato de concessão.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deferiu pedido da União para limitar a extensão do contrato de concessão da BR-040, no trecho entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro, até a conclusão da licitação em andamento e a entrega dos serviços à nova concessionária, ou até a decisão final no processo que tramita na Justiça Federal, se ocorrer antes.

O fim da concessão da rodovia estava previsto para 15 de fevereiro de 2023. Dois dias antes, no entanto, o prazo foi prorrogado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) até o julgamento definitivo do processo em que a Concer, atual concessionária, discute suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato – o que não tem data prevista para ocorrer.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes