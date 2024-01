VÍDEO DO EXATO MOMENTO: Câmeras de ônibus registram quando coletivo invade um imóvel na zona Leste de São Paulo

Pelas imagens, é possível verificar que motorista desvia de um carro parado em um semáforo antes de bater na casa

ADAMO BAZANI

Colaborou Yuri Sena

Câmeras de segurança de um ônibus do transporte público municipal registraram o exato momento em que o coletivo invadiu um imóvel na zona Leste da capital paulista.

As imagens foram compartilhadas em redes sociais nesta quinta-feira, 04 de janeiro de 2024, mas o acidente ocorreu no sábado, 30 de dezembro de 2023, e foi noticiado pelo Diário do Transporte na ocasião.

Relembre:

A colisão foi na Rua da Mooca, 3881, na zona Leste da capital paulista.

De acordo com os Bombeiros, ninguém se feriu gravemente, mas parte da casa ficou comprometida, havendo a necessidade de intervenção da Defesa Civil.

Pelas imagens, é possível ver que o coletivo segue normalmente, mas em determinado momento, cruza um semáforo no vermelho.

Após o cruzamento, o ônibus continua seguindo viagem até que o motorista vê um carro parado em outro semáforo e desvia, atingindo o imóvel.

Passageiros disseram que, na ocasião, o motorista alegou que o ônibus tinha perdido os freios.

As causas estão ainda em apuração pela Polícia Civil e pela SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia as linhas municipais da capital paulista.

