Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e Rio Ônibus promovem 4ª Edição do Programa “Escola de Férias”

Projeto beneficia 30 mil alunos da pré-escola ao ensino Fundamental II

ARTHUR FERRARI

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro está preparada para a 4ª edição do programa Escola de Férias, oferecendo oportunidades a 30 mil alunos da pré-escola ao Ensino Fundamental II. Em colaboração com o Rio Ônibus, esta iniciativa busca estreitar os laços entre estudantes e escolas, proporcionando atividades educativas e de lazer durante o período de recesso.

O programa, que ocorrerá entre os dias 8 e 19 de janeiro, das 8h30 às 14h30, em 21 escolas municipais, tem como objetivo principal democratizar o acesso ao entretenimento educativo. As inscrições permanecem abertas até o dia 5 de janeiro, pelo link multirio.rio.rj.gov.br, e após essa data, na unidade escolar desejada.

Uma parceria estratégica com o Rio Ônibus oferecerá informações sobre transporte público, segurança viária e até mesmo exploração da profissão de motorista, em quatro datas específicas: 09/01, 11/01, 17/01 e 19/01.

O secretário de educação, Renan Ferreirinha, salientou a importância do programa para as famílias, afirmando: “Sabemos que essa fase do ano é bem diferente de acordo com a situação financeira de cada família. Muita gente não consegue fazer uma viagem legal, mas todas as crianças têm o direito de curtir as férias. Foi pensando nisso que criamos o programa Escola de Férias.”

O programa oferecerá oficinas variadas, divididas em temas como inovação e tecnologia, corpo e movimento, construção do pensamento, arte e musicalização, linguagem e comunicação. Além disso, os alunos inscritos receberão refeições diárias, incluindo desjejum, lanche e almoço, na unidade escolhida para participar do programa.

Para participar, os responsáveis devem emitir a autorização disponível no site e entregá-la na unidade escolar selecionada. Esta iniciativa visa não apenas proporcionar momentos divertidos, mas também garantir um ambiente de aprendizado e integração para as crianças durante o período de férias escolares.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte