Prefeitura de Itapetininga (SP) abre inscrições para contratar motoristas de ônibus

São 48 vagas, entre contratação imediata e reserva, transporte na cidade é operado pelo poder público

ADAMO BAZANI

A Prefeitura de Itapetininga, no interior de São Paulo, abriu nesta quinta-feira, 04 de janeiro de 2024, inscrições para um novo processo seletivo para contratação de 48 motoristas do transporte coletivo na cidade. Ao todo são 12 vagas diretas e 36, para cadastro de reserva.

Desde o dia 05 de junho de 2023, o transporte coletivo é operado pela prefeitura.

Segundo a administração municipal, as inscrições são gratuitas e poderão ser feitas presencialmente pelos interessados de 04 a 09 de janeiro, exceto nos dias 06 e 07 janeiro, sábado e domingo, das 09h às 17h, no guichê 15 da Rodoviária, localizada à Av. Dr. José de Almeida Carvalho, no Jardim Paulista.

O contrato para os selecionados poderá ter duração de até 18 meses. O salário será de R$ 2.073,00,00 por 44 horas semanais de trabalho, mais os benefícios previstos pela CLT.

Ainda de acordo com a prefeitura, o processo seletivo contará com três etapas: análise curricular, entrevista e exame psicotécnico.

O edital completo e todas informações sobre o processo seletivo podem ser acessados na edição 578 do Semanário Oficial do Município, na página 39, pelo link:

https://www.itapetininga.sp.gov.br/public/admin/globalarq/diario-eletronico/diario/TcA3A3aRA2w2Z2xs.pdf

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes