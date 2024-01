Ocorrência no sistema de sinalização da SuperVia, no Rio de Janeiro, altera operação na estação Campo Grande para Central do Brasil, na manhã desta quinta-feira (4)

Trens do ramal Santa Cruz podem aguardar ordem de circulação

MICHELLE SOUZA

A SuperVia, concessionária responsável pelos trens urbanos do Estado do Rio de Janeiro, informou pelas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, que as partidas de Campo Grande para Central do Brasil, estão encerradas por causa de uma ocorrência que afeta o sistema de sinalização.

A concessionária disse ainda que os trens do ramal Santa Cruz podem aguardar ordem de circulação, devido a ocorrência.

O Diário do Transporte segue acompanhando e assim que a situação for normalizada, as informações serão atualizadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte