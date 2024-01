Mulheres de Boa Vista, em Roraima, que utilizam o transporte público, podem embarcar e desembarcar fora do ponto de ônibus depois das 21h

Medida visa garantir segurança para as passageiras

MICHELLE SOUZA

Desde o dia 30 de dezembro de 2023, as mulheres que usam o transporte público em Boa Vista (RR), podem embarcar e desembarcar fora dos pontos de ônibus de parada obrigatória a partir das 21 horas.

A flexibilização foi regulamentada via portaria publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, e anunciada pelo prefeito Arthur Henrique. De acordo com a portaria, a prefeitura considerou a violência que as mulheres estão expostas “especialmente quando estão aguardando o transporte público em paradas onde fluxo de pessoas é baixo” para adotar a medida.

Para fazer a solicitação de embarque, basta que a passageira acene com a mão. Já para o desembarque é preciso que ela se aproxime do motorista para informar o local de parada. Os motoristas serão orientados pela Empresa Cidade de Boa Vista, concessionária do transporte público coletivo da capital, a atender as solicitações. Caso haja recusa, as mulheres podem formalizar denúncia por meio da Central de Atendimento 156.

O prefeito de Boa Vista, cidade com pouco mais de 400 mil habitantes, ressalta que a medida visa trazer segurança para as passageiras. “O vereador Bruno Perez [MDB] trouxe essa sugestão e a gente decidiu implantar. Essa é uma medida que foi pensada principalmente para garantir a segurança e o bem-estar das mulheres da nossa cidade, que usam o transporte público para se locomover”.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte