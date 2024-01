Manifestação por Tarifa Zero no metrô e nos trens bloqueia faixa de ônibus na Avenida Paulista

Concentração é na região do MASP

ADAMO BAZANI

Uma manifestação bloqueia no início da noite desta quinta-feira, 04 de janeiro de 2024, a faixa de ônibus na Avenida Paulista, sentido Consolação, em frente ao MASP.

Não há desvio de linhas, mas os ônibus precisam reduzir a velocidade e mudar de faixa.

Além de pessoas na pista preferencial dos coletivos, há um caminhão de som estacionado.

Realizada por diversas centrais de estudantes e trabalhadores, a manifestação é contra o aumento das tarifas de transportes metropolitanos (trilhos e ônibus do sistema EMTU) e pede tarifa-zero nos trens e no metrô.

Os manifestantes também são contra as concessões para a iniciativa privada de serviços de transportes e de saneamento básico.

De acordo com folheto distribuído no local, “hoje o transporte público representa 17% dos gastos das famílias mais pobres de São Paulo” e o “aumento das tarifas também diminui o número de usuários no transporte público, que já é precarizado”

“Não precisamos de privatização, nem de tarifa. Queremos um metrô e uma CPTM públicos e gratuitos” – finaliza o manifesto.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes