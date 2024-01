Investimentos reduzem em 50% o número de mortes no trânsito de Jundiaí (SP)

Dados do Infosiga SP mostram que 32 mortes foram registradas em 2022 e 16 em 2023

MICHELLE SOUZA

Dados do Infosiga SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) mostram que em 2023, as mortes causadas por acidente de trânsito foram reduzidos em 50%, nas vias municipais de Jundiaí, cidade com pouco mais de 400 mil habitantes, no interior de São Paulo. Em 2022 foram registradas 32 mortes e em 2023, 16 registros fatais foram contabilizados.

A prefeitura de Jundiaí, atribui a redução nos acidentes aos investimentos realizados a partir da UGMT (Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte), com foco na proteção de vidas. Foram feitas campanhas como “Laço Amarelo” e o “Maio Amarelo”, que pelo segundo ano consecutivo fizeram Jundiaí conquistar o prêmio de destaque em ações educativas promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária; a atividade “Sentindo na Pele”, oferecida para motoristas vivenciarem o dia a dia de pessoas com deficiências, redução de mobilidade ou ciclistas.

O gestor da UGMT, Aloysio Queiroz explicou que um trânsito seguro é parte primordial para que jovens, adultos e crianças ocupem os espaços urbanos com autonomia e segurança, aprendendo a adotar comportamentos eficazes, tanto como pedestres, ciclistas e motoristas.

Outro investimento de destaque foi no transporte público da cidade, que agora conta com 68 novos ônibus, equipados com ar-condicionado, wi-fi, câmeras de monitoramento e carregadores de celular.

O prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado ainda destaca o investimento feito no espaço Mundo das Crianças que tem uma área total de 3.675m² e recebeu R$ 1,260 milhão para que as crianças aprendam, de forma lúdica e interativa, as normas e regras de trânsito. “Consolidamos um projeto para criar e educar desde a infância. A cultura de paz e segurança no trânsito recebe, com o Jardim da Mobilidade, uma ferramenta de educação e lazer”.

A parte operacional também recebeu alguns investimentos de destaque. Com aporte de R$ 4,4 milhões, foram adquiridos 28 novos veículos para compor a frota da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte. A medida tem como objetivo facilitar a agilidade e fluidez no trânsito e a segurança, tanto dos agentes, quanto das pessoas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte