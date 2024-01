Viação Piracicabana, do Grupo Comporte, adquire 20 ônibus Busscar Vissta Buss 365 com chassis Mercedes-Benz O-500 RS

Veículos da família NB1 também vão operar pelas empresas Expresso de Prata, Cruz e Expresso União

ARTHUR FERRARI

A Viação Piracicabana adquiriu, no mês de dezembro, 20 Vissta Buss 365, fabricados pela Busscar. O modelo que pertence à família NB1, lançada em 2023, foi montado sobre chassi Mercedes-Benz O-500 RS. Das vinte unidades, dez serão destinadas ao Expresso de Prata, seis à Empresa Cruz e quatro à Expresso União, empresas que, assim como a Viação Piracicabana, integram o Grupo Comporte.

Os veículos que tinham a pintura de fundo na cor branca, agora têm a prata como cor principal. Faixas nas cores características de cada empresa também são diferenciais, com destaque para um dos ônibus do Expresso de Prata, que recebeu pintura retrô.

De acordo com a assessoria de comunicação e marketing do Grupo Comporte, a empresa Expresso de Prata é a primeira do grupo a receber uma pintura em comemoração ao aniversário. “Fundada em 1927, o Expresso de Prata é a empresa rodoviária mais antiga do Brasil e uma das mais tradicionais do estado de São Paulo, ligando várias gerações”, destaca a assessoria.

Os ônibus são equipados com geladeira, ar-condicionado e porta pacotes com luz de leitura. As 46 poltronas Class Leito Turismo com tomadas USB individuais asseguram conforto e bem-estar aos passageiros. Para o condutor, a cabine conta com poltrona com apoio de braço articulável, cinto de segurança três pontos e sensor de estacionamento.

Para o diretor comercial da Busscar, Paulo Corso, o Vissta Buss 365 é sinônimo de tecnologia, apresentando novo conjunto de iluminação dianteira em full LED e design com linhas aerodinâmicas. “O veículo apresenta o que há de mais atual no mercado rodoviário, com design inovador e tecnologia de ponta”, comenta.

Confira fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte