Trens da Linha 9-Esmeralda operam com velocidade reduzida após falha em equipamento nesta quarta (3)

Problema foi detectado entre as estações Santo Amaro e Cidade Jardim

GUILHERME STRABELLI

Os trens que operam na Linha 9-Esmeralda, gerenciada pela ViaMobilidade, operou com velocidade reduzida na manhã desta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.

O problema foi detectado por volta das 11h10 entre as estações Santo Amaro e Cidade Jardim, na Zona Sul da capital paulista.

Além da velocidade reduzida, as composições também operam com maior tempo de parada nas estações. Não foi especificado qual problema afetou a linha.

Em nota, a ViaMobilidade informou que os técnicos da empresa estão atuando para normalizar a operação e que os passageiros estão sendo orientandos por avisos sonoros e agentes da empresa.

A operação na linha foi normalizada por volta das 12h.

” A operação na Linha 9-Esmeralda está normalizada. Devido à falha de equipamento de via na região de Santo Amaro, entre 11h08 e 12h02, a linha operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Santo Amaro e Cidade Jardim. Os passageiros foram orientados por avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS)”, diz a empresa.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte