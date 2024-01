Onze linhas municipais sofrem desvios na Zona Leste de São Paulo nesta quinta-feira (4)

Mudanças no transporte coletivo têm início às 4h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 4 de dezembro de 2024, a partir das 4h, um total de 11 linhas de ônibus municipais sofrerão alterações nos itinerários em razão de interferência viária na Av. Itaquera, entre a Rua Harry Dannemberg e a Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, na Cidade Líder, Zona Leste de São Paulo.

Confira as mudanças:

4007/10 Cohab Juscelino – Terminal Vila Carrão

403A/10 CPTM José Bonifácio – Terminal Penha

407J/10 Jardim Soares – Metrô Tatuapé

Ida: normal até Av. Itaquera, R. Harry Dannenberg, Av. Afonso de Sampaio e Souza, R. Arcádia Paulistana, R. Inácio Bernardes, R. Elói Porteli, R. Francisco Jorge da Silva, Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, Av. Itaquera, contorno, Av. Itaquera, Av. Líder, transmitindo normal.

Volta: normal até Av. Líder, R. Gaspar Lucena, Pça. Miguel Alvim, R. Antônio Maria Bessa, Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, R. Francisco Jorge da Silva, R. Inácio Bernardes, R. Arcádia Paulistana, R. Toledo Castellanos, R. Venâncio Lisboa, Av. Afonso de Sampaio e Souza, R. Harry Dannenberg, Av. Itaquera, prosseguindo normal.

4010/10 Jardim Nossa Senhora do Carmo – Terminal Vila Carrão

Durante o período de obras, a linha deverá operar com ponto na R. Vale do Ipojuca.

Ida: R. Vale do Ipojuca, Av. Itaquera, Av. Líder, acesso, R. Sebastião Miguel da Silva, R. Rafael da Silva e Sousa, Av. Maria Luiza Americano, R. Lopes de Medeiros, seguindo normal.

Volta: normal até a Av. Maria Luiza Americano, Av. Líder, retorno, Av. Líder, Av. Itaquera, R. Vale do Ipojuca.

N405/11 Terminal Vila Carrão – Metrô Itaquera

Ida: normal até Av. Líder, R. Gaspar Lucena, Pça. Miguel Alvim, R. Antônio Maria Bessa, Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, R. Francisco Jorge da Silva, R. Inácio Bernardes, R. Arcádia Paulistana, R. Toledo Castellanos, R. Venâncio Lisboa, Av. Afonso de Sampaio e Souza, R. Harry Dannenberg, Av. Itaquera, prosseguindo normal.

Volta : normal até Av. Itaquera, R. Harry Dannenberg, Av. Afonso de Sampaio e Souza, R. Arcádia Paulistana, R. Inácio Bernardes, R. Elói Porteli, R. Francisco Jorge da Silva, Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, Av. Itaquera, contorno, Av. Itaquera, Av. Líder, transmitindo normal.

4001/10 Itaquera – Terminal Vl. Carrão

4314/10 Inácio Monteiro – Terminal Pq. D.Pedro

4314/21 Inácio Monteiro – Terminal Vl. Carrão

4036/10 Metrô Itaquera – Terminal Vl. Carrão

3020/10 Cohab José Bonifácio – Loja. Aricanduva

3722/10 Cohab José Bonifácio – Metrô Penha

Ida : normal até Av. Itaquera, R. Harry Dannenberg, Av. Afonso de Sampaio e Souza, R. Arcádia Paulistana, R. Inácio Bernardes, R. Elói Porteli, R. Francisco Jorge da Silva, Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, Av. Itaquera, contorno, Av. Itaquera, Av. Líder, transmitindo normal.

Volta : normal até Av. Líder, R. Gaspar Lucena, Pça. Miguel Alvim, R. Antônio Maria Bessa, Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, R. Francisco Jorge da Silva, R. Inácio Bernardes, R. Arcádia Paulistana, R. Toledo Castellanos, R. Venâncio Lisboa, Av. Afonso de Sampaio e Souza, R. Harry Dannenberg, Av. Itaquera, prosseguindo normal.

Atenção:

Aos sábados, devido à possibilidade de feira livre na Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, todas as linhas irão trafegar, conforme segue: normal até a Av. Itaquera, R. Harry Dannenberg, Av. Afonso de Sampaio e Souza, R. Arcádia Paulistana, R. Inácio Bernardes, R. Elói Porteli, R. Francisco Jorge da Silva, Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, R. Antônio Maria Bessa, Pça. Miguel Melo Alvim, Av. Líder, transmitindo normal.

Corredor Itaquera:

Aos sábados, os passageiros do Corredor Itaquera no sentido centro poderão utilizar a linha 3734/10 Cid. Líder – Metrô Artur Alvim, entre a Rua Harry Dannemberg e a Av. Maria Luiza Americano, à direita, e embarcar nas linhas do corredor a partir da Parada Maria Luiza Americano.

Para o sentido bairro, nos dias úteis, sábados e domingos, os passageiros deverão desembarcar na Parada Maria Luiza Americano e embarcar na linha 3734/10 Cid. Líder – Metrô Artur Alvim no ponto de parada à direita.

Pontos desatendidos no sentido bairro:

(Corredor Itaquera)

Parada Francisco Munhoz Filho Av. Líder, 1.724

Parada Miguel Melo Alvim Av. Líder, 1.724

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte